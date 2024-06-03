شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج الجمعيات الأهلية بالغربية وبورسعيد والبحيرة يغادرون اليوم إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من الاستعدادات الخاصة لسفر فوج جديد من حجاج الجمعيات الأهلية حيث يغادر اليوم الاثنين الحجاج من محافظات الغربية والبحيرة وبورسعيد والسويس وبعض حجاج محافظات الإسماعيلية ودمياط والإسكندرية من مطار القاهرة إلى المدينة المنورة، على أن يتم سفر باقي الحاج تباعا طوال الأيام المقبلة.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد بدأت في سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية اعتبارا من يوم 29 مايو 2024، على أن يتم سفر باقى الحجاج تباعا مع تيسير كل الإجراءات لزوار بيت الله وتذليل أى عقبات، حيث يرافق حجاج الجمعيات المشرفين طوال فترة إقامتهم فى المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الفريضة.

وكان أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلى والمدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج، قد أشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم، كما تم التعاقد على فنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة لإقامة حجاج الجمعيات الأهلية طوال فترة تأدية المناسك فى المملكة العربية السعودية .