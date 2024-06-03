شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خدمة حمل الحقائب وصندوق الأمانات بالسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خدمة جديدة لراحة جمهور الركاب، وهى حمل الحقائب، ودولاب أمانات للحقائب، وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن الخدمة الجديدة:

1 – خدمة حمل الحقائب من خلال عمالة مدربة وبعد اجتيازهم للأستعلامات الأمنية وارتداء أفرادها لزى موحد كما تم تحديد مصاريف الحصول على الخدمة وذلك تسهيلا على جمهور الركاب.

2 – خدمة حفظ الحقائب والأمتعة للركاب من خلال دولاب مجهز لحفظ الأمانات من خلال موظفين مدربين وذلك مقابل مادى يحدد بالساعة وتقدم هذه الخدمة للمسافرين والقائمين بجولات سياحية حتى لا تسبب لهم الأمتعة والحقائب أى عائق.

3 – خدمة الليموزين وتوصيل الحقائب: خدمة توصيل من الباب للباب وذلك للأفراد والحقائب لأماكن خارج الهيئة تسهيلا عليهم عن طريق التواصل مع الارقام الاتيه: الخط الساخن 01200009540/01070030057/01070030058

وللاستعلام والشكاوي :01080801018 /0108081019

وتم تطبيق تلك الخدمات بالمحطات الأتية كمرحلة أولي وهي: القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – سيدي جابر – الأقصر – أسوان وسيتم التوسع في تطبيقها بالمحطات الأخري.

وأهابت الهيئة بالركاب بعدم التعامل إلا من خلال الشركة وأفرادها المخول لهم التعامل مع جمهور الركاب وذلك حفاظاً من الهيئة على أمتعة وممتلكات السادة الركاب وسعياً من الهيئة دائما على خدمة وراحة جمهور الركاب.