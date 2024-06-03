شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة العمل الوطني الفلسطيني: إسرائيل انتهكت كل الاتفاقيات وقواعد الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت عضو هيئة العمل الوطنى الفلسطينى رتيبة النتشة، إن إسرائيل انتهكت كل الاتفاقيات والمعاهدات وقواعد الحرب بشكل مباشر ومتعمد ومقصود.

وأشارت النتشة، خلال اتصال هاتفى مع قناة القاهرة الإخبارية إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مازالت مشتعلة لقلب التوازن الديمغرافى فى الشرق الأوسط، لافتة إلى أنه لا توجد منطقة آمنة فى قطاع غزة؛ على خلفية مواصلة الاحتلال استهداف كل المناطق وكذا خيام النازحين، وأكدت أن الوضع فى غزة تعدى كل ما يمكن وصفه من مجازر إنسانية.

وأضافت أن الحرب فى قطاع غزة لن يشهدها العالم الحديث منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم؛ على خلفية الاستهداف الكبير للمبانى والبنى التحتية والأطفال والنساء والطواقم الإغاثية وطواقم الدفاع المدنى والصحفيين والمستشفيات بشكل كامل، موضحة أن قطاع غزة بحاجة إلى 14 عاما لإعادة الإعمار نتيجة حجم الدمار الهائل.