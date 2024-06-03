شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يحضر افتتاح المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن رئيس الجمهورية، افتتاح المعرض والمؤتمر الطبي الافريقي الثالث بعد قليل.

ويعد صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2024" تعد فرصة ذهبية للشركات العاملة في خدمات الرعاية الصحية والدواء لاستكشاف إمكانيات الاستثمار في أفريقيا، بما يسهم في تسريع نمو تلك الصناعات على مستوى أفريقيا، ويجمع المؤتمر والمعرض كافة ممثلي القطاع الطبي والصحي ليوفر لهم فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات الطبية، ومن المتوقع أن يجذب الحدث أكثر من 500 من كبرى الشركات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم.