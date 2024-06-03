شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البعثة الطبية للحج: جاهزون لاستقبال الحجاج وفيديوهات إرشادية للتوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس هيئة الإسعاف المصرية ورئيس البعثة الطبية للحج الدكتور عمرو رشيد، أن البعثة الطبية المصرية جاهزة لاستقبال الحجاج المصريين، وأن العيادات الطبية تعمل على مدار الـ 24 ساعة ويتواجد بها جميع الأدوية اللازمة للحجاج خلال موسم الحج.

وقال رشيد في تصريح خاص لقناة النيل للأخبار، إن البعثة الطبية من خلال فرقها الوقائية حرصت على استقبال الحجاج المصريين لتوعيتهم بكيفية الوقاية من الأمراض المعدية وضربات الشمس"، مؤكدا أن البعثة وضعت فيديوهات إرشادية على شاشات عرض بالفنادق التي تستقبل الحجاج.

وأوضح أن البعثة الطبية المصرية استقبلت الفوج الأول لحجاج الجمعيات بمقر إقامتهم في مكة المكرمة لإعطاء النصائح والإرشادات الطبية اللازمة لهم خلال موسم هذا الحج.

وأشار إلى أن العيادات الطبية بها جميع التخصصات الطبية من عظام وجراحة وباطنة وقلب، فضلا عن توافر أجهزة السونار والإيكو، كما يتواجد بها كافة الأدوية اللازمة للحجاج ومضادات حيوية ومسكنات وأدوية السكر.