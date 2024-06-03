شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية تطلق منصتين إلكترونيتين للتعليم والتدريب الطبى المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن إطلاق منصتين إلكترونيتين تفاعليتين للتعليم والتدريب الطبي المستمر.

وعبّر الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن سعادته بتدشين المنصتين الإلكترونيتين للتدريب والتطوير المستمر لمهارات الأطقم الطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن "NCD ACADEMY" ستكون منصة تعليمية إلكترونية عالمية متاحة لمقدمي الرعاية الصحية الأولية في منشآت هيئة الرعاية، لتزويدهم بأحدث العلوم والتكنولوجيا والأدوات لإدارة والوقاية وعلاج الأمراض غير السارية، والتدريب على أحدث طرق التشخيص والعلاج بالتعاون مع الكلية الأمريكية لأمراض القلب (ACC) والاتحاد العالمي للقلب (WHF) وتحالف الأمراض غير السارية (NCD Alliance).

وأضاف السبكي، أن "VIATRIS CONNECT" ستكون منصة تعليمية إلكترونية تُقدم محتوى مخصصًا لمقدمي الرعاية الصحية في منشآت هيئة الرعاية، لتبادل الخبرات والوصول إلى الأوراق والأبحاث والمجلات والمنشورات والدوريات الطبية العلمية، وتربط المنصة العالم بأسرها، وتوفر المعلومات والموارد وأحدث التطورات والابتكارات الطبية لدعم تطبيق الممارسات الإكلينيكية بأحدث المعايير العالمية.

وأكَّد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الهيئة لا تألوا جهدًا في الارتقاء بمستوى مقدمي خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية التابعة لها، وأضاف أن الهيئة تسعى لتوفير الفرص للاطلاع على كافة الدوريات العلمية وأدلة العمل الإكلينيكية، وربط مقدمي الرعاية الصحية ببرنامج تدريبي معتمد من الأكاديميات والمنظمات الدولية، وأوضح أن هذا الجهد يهدف إلى ضمان تقديم رعاية صحية متميزة وبناء نظام رعاية صحية قوي، مرن، فعال، ومستدام، يواكب أحدث التطورات العالمية.

وأكَّد الدكتور أحمد السبكي، على أهمية المشاركة الفعالة لمقدمي الرعاية الصحية في منشآت الهيئة في البرنامج التدريبي عبر المنصتين الإلكترونيتين، وأوضح أن الهيئة تفعِّل استخدام التكنولوجيا للتعلم الإلكتروني وعن بُعد، تماشيًا مع متطلبات العصر واحتياجات القطاع الصحي، كمسار طبيعي لتدريب الأطقم الطبية وتناقل الخبرات العالمية والدولية، وأشار إلى أن البرنامج التدريبي سيسهم في تقديم خدمات طبية متميزة وتحسين النتائج الصحية، مما يساعد في الوصول إلى نهج علاج أفضل لمجتمع مصري أكثر صحة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأكَّد الدكتور أحمد السبكي، أهمية التعاون الاستراتيجي مع شركة فياتريس في مجال التدريب والتطوير المستمر لمهارات الأطقم الطبية، وأشار إلى أهمية تكاتف وتضافر الجهود والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الرعاية الصحية عالمية المستوى، وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، وتحقيق التنمية المستدامة لمصر 2030، وأضاف أن القطاع الخاص شريك أساسي في نجاح التأمين الشامل وبناء مستقبل صحة مصر في الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، أن المجلس جزء من مشروع الإصلاح الصحي في مصر، ويختص بتنظيم المهن الطبية، بناء سجلات الأمراض القومية، وتعزيز التطوير المهني المستمر لكافة العاملين في القطاع الصحي، وأوضح أنه منبهر بهيئة الرعاية الصحية لكونها دائمًا سباقة في التطوير المهني المستمر، حيث يوجد 1132 طبيب أسرة حاصلين على البورد المصري، منهم 50% من أطباء الأسرة بمنشآت هيئة الرعاية.

وأشار الدكتور حسام حسني، أمين عام المجلس الصحي المصري، إلى أن المجلس يسعى دائمًا لتطوير منظومة التدريب والتعليم الطبي المستمر، سواء في البورد المصري أو عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالتدريب، بهدف تخريج كوادر صحية مصرية مؤهلة على أساس علمي سليم، وأكد أن هيئة الرعاية الصحية هي الحاضر والمستقبل، مُثمِّنًا جهودها في الاهتمام بالطبيب المصري كأساس لمنظومة الرعاية الصحية.