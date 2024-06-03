شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعالياتِ مؤتمر العمل الدولي بجنيف اليوم بمشاركة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشاركُ مصرُ في أعمالِ مؤتمرِ العملِ الدوليِ بدورتهِ الـ112 ، والذي تبدأُ فعالياته، اليوم، الإثنين، 3 يونيو 2024، بقصرِ الأممِ المتحدةِ بجنيف، وذلكَ بوفدٍ برئاسةِ وزيرِ العملِ حسنْ شحاتة ، يضمَ ممثلينَ عنْ الحكومةِ وأصحابِ الأعمالِ والعمالِ، ويشارك بفعاليات المؤتمر 5000 مشاركٍ يمثلونَ أكثرُ منْ 180 دولة حولَ العالمِ منْ الحكوماتِ ، وأصحابَ الأعمالِ ، والعمالُ.



وقد شاركَ وزيرُ العملِ حسنْ شحاتة مساءَ أمس الأحدُ ، فى فعالياتِ الاجتماعِ التنسيقيِ للمجموعةِ العربيةِ المشاركةِ في أعمالِ الدورةِ 112 لمؤتمرِ العملِ الدولي، والذي دعا إليهِ فايزْ المطيري المديرِ العامِ لمنظمةِ العملِ العربيةِ، وتم الاتفاق على بعضِ الإجراءاتِ التنظيميةِ التي تخصُ رئاسةَ المجموعةِ العربيةِ في المؤتمرِ الدوليِ ، وإلقاءُ كلمةٍ باسمها في الجلساتِ العامةِ ، وكذلكَ تشكيلُ بعضِ اللجانِ الفنيةِ التنظيميةِ ، ومنها لجنةُ التنسيقِ والصياغةِ ، المنوطَ بها مراجعةُ الصيغةِ النهائيةِ للملاحظاتِ بشأنِ تقريرِ المديرِ العامِ لمنظمةِ العملِ الدوليةِ عنْ أوضاعِ العمالِ العربِ في الأراضي العربيةِ المحتلةِ.

كما اتفقَ المشاركونَ في الاجتماعِ التنسيقيِ العربيِ على عقدِ ملتقى التضامنِ معَ عمالِ وشعبِ فلسطينَ ، و لدعمِ صندوقِ التشغيلِ الفلسطينيِ ،وذلكَ مساءَ يومِ الأربعاءِ منْ هذا الأسبوعِ ، بقصرِ الأممِ المتحدةِ..وكذلك التنسيق بشأن إنتخابات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية..



ومن المقرر أن يناقشَ المؤتمرُ الدولي ، في دورتهِ رقمِ 112،داخلَ جلساتهِ ، واجتماعاتُ لجانهِ الفنيةِ ، تقريرُ المديرِ العامِ لمنظمةِ العملِ الدوليةِ جيلبرتْ جيلبرتْ هونجبو ، والذي يأتي بعنوانٍ : " عقدٌ اجتماعيٌ متجددٌ " ، وكذلكَ تقريرُ " العمالِ في الأراضي العربيةِ المحتلةِ " ، ومناقشةُ موضوعاتٍ متخصصةٍ ، مطروحةً في اللجانِ المنبثقةِ عنْ المؤتمرِ ، ومنها لجانٌ : " اعتمادُ العضويةِ " ، و " تطبيقُ المعاييرِ " ، و " الماليةُ " ، و " إصدارُ معيارٍ جديدٍ " ، و " الشؤونُ العامةُ " ، و " العملُ اللائقُ " ، و " اقتصادُ الرعايةِ " وغيرها .



يشار هنا إلى أنَ مؤتمرَ العملِ الدوليِ ، تنظمهُ منظمةُ العملِ الدوليةِ التابعةِ للأممِ المتحدةِ في شهرِ يونيو منْ كلِ عامٍ ، بحضورَ رؤساءِ دولٍ وحكوماتٍ ، ووزراءُ معنيينَ ، وممثلي أصحابُ العملِ والعمالِ ، ومنظماتُ دوليةٌ ، وحكوميةٌ ، وعماليةٌ ، يمثلونَ أكثرُ منْ 180 دولةٍ حولَ العالمِ .