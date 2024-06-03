شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف الفئات المستهدفة من مبادرة إنهاء قوائم انتظار الجراحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار تهدف إلى إجراء العمليات الجراحية العاجلة للمواطنين بالمجان على نفقة الدولة أو تحت مظلة التأمين الصحي.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن الفئات المستهدفة تشمل المواطنين الذين يحتاجون لتدخل جراحى عاجل ويتم الاستفادة من المبادرة عن طريق التسجيل على الموقع الإلكتروني.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان،أنه تم تقديم الخدمة لـ 2 مليون و222 ألف حالة فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة، وتم إجراء 864 ألفا و663 حالة جراحة رمد، وإجراء 689 ألفا و162 قسطرة قلبية، وعدد 88 ألفا و622 عملية قلب مفتوح، و876 عملية زراعة كلى، بينما تم إجراء 20 ألفا و834 قسطرة طرفية، فيما بلغ عدد جراحات الأورام نحو 148 ألفا و906 حالات، بينما بلغ عدد عمليات زراعة الكبد 1220 عملية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن خطة تقليل معدلات الانتظار، والتى ترتكز على أربعة محاور رئيسية لتقليل معدلات الانتظار، لاسيما فى تخصصى جراحات العظام والقساطر القلبية، بالتنسيق مع غرفة مستلزمات الوزارة من خلال التركيز على مراعاة التوزيع الجغرافى للحالات ومتابعة معدلات إنجاز الإجراءات التدخلية أو الجراحية على مستوى محافظات الجمهورية، مع إعداد تقارير متابعة دورية بما تم إنجازه، وتحديد الأعداد وإعادة توزيعها.