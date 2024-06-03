شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة ميكانيكا بالمهندسين: تواصلنا مع الجهات الصناعية لاعتماد مهندس مكافحة الحريق من الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية، برئاسة المهندس عبدالله دهينة، اجتماعًا، مع ممثلي النقابات الفرعية، لمُناقشة آخر المستجدات في مجالات عمل المهندسين الميكانيكيين، والمشكلات التي تواجههم، وتعديلات لائحة مزاولة المهنة، ومطالب النقابات الفرعية وخطة العمل السنوية للشُّعبة.



في بداية الاجتماع، أكد المهندس عبدالله دهينة، أن مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية بالنقابة العامة يرحب بخدمة جميع مهندسي ميكانيكا في كل ربوع مصر.. وقال: "لجان الشعبة بالنقابة العامة يسعدها التواصل مع كل لجان الشعبة الميكانيكية بالنقابات الفرعية، كما يسعدها إقامة ندوات وعقد مؤتمرات وتلبية رغبات مهندسي ميكانيكا في كل المحافظات".

وأضاف: "سيتم عمل جروب خاص للنقابات الفرعية، للتواصل الدائم مع ممثلي مهندسي ميكانيكا في كل النقابات الفرعية، وندرس عقد اجتماع مجلس الشعبة في النقابات الفرعية، وزيارة أماكن تجمع مهندسي ميكانيكا في المحافظات المختلفة، للاستماع لمقترحاتهم ومطالبهم وشكاواهم، ونرحب دومًا بمقترحات المهندسين، وسنسارع بكل ما نملك لتحقيقها"، مشددًا على أن كل ما يقوم به مجلس الشعبة في خدمة مهندسي الشعبة والارتقاء بالمهنة مجاني وبدون مقابل.

وقال المهندس محمد عبدالعاطي- وكيل الشعبة: "نسعى للتواصل مع جميع ممثلي مهندسي ميكانيكا في كل النقابات الفرعية، ونؤمن بأن كل ما تحققه النقابات الفرعية هو امتداد لرؤية مجلس الشعبة، ولأنشطة لجانها".



وأضاف: "سنسعى لعقد مؤتمرات وندوات بالنقابات الفرعية، وسنحرص على التواصل الدائم بين لجان الشعبة في النقابة العامة ونظيراتها في النقابات الفرعية".



وأوضح المهندس محمد رضا عصر، أن مجلس الشعبة يحرص على لقاء ممثلي النقابات الفرعية للاستماع لمقترحاتهم وتلبية مطالبهم، مشيرًا إلى أن مجلس الشعبة خلال العامين الأخيرين عمل في أكثر من اتجاه لتلبية مطالب مهندسي ميكانيكا والارتقاء بالمهنة وخدمة مهندسي الشعبة، فتم إدخال تعديلات في مزاولة المهنة والمجالات الاستشارية للشعبة، كما تواصل مع العديد من الجهات الصناعية والأكواد المحلية والعالمية، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة لمهندسي ميكانيكا، كما تم تفعيل مكاتب الاعتماد بهيئة التنمية الصناعية بمشاركة أعضاء من مجلس الشعبة، ووضع آليات لاعتماد مكاتب استشارية جديدة.

كما تم التواصل مع الجهات الصناعية ليكون مهندس مكافحة الحريق هو مهندس ميكانيكا، إضافة إلى التعاون مع الجهات الرسمية لوضع الأكواد، كهيئة المواصفات والجودة التي طلبت التعاون مع النقابة عن طريق شعبة ميكانيكا، فضلًا عن توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع العديد من الجهات بما يتيح فرص تدريب وفرص عمل للمهندسين.



وأكد "عصر" أن مجلس الشعبة حريص على التواصل الفعال، والتوسع في مجالات التدريب والزيارات الميدانية لجميع النقابات الفرعية.

وأشار المهندس عمرو محمد حمزة، إلى حرص مجلس شعبة ميكانيكا بالنقابة العامة على العمل يدًا واحدة مع جميع ممثلي مهندسي ميكانيكا بالنقابات الفرعية، لخدمة مهندسي ميكانيكا والارتقاء بالمهنة، وسد الفجوة بين التعليم الهندسي وسوق العمل.

وخلال اللقاء تم عرض عدة مقترحات لعقد دورات تدريبية ومؤتمرات في مجالات التبريد والتكييف، والطلمبات، ومقاومة الحريق، مع تنظيم ندوات تعريفية بالخدمات النقابية، وفي مقدمتها كيفية الحصول على درجة استشاري.

وتم الاتفاق على أن يقدم ممثلو جميع النقابات الفرعية خلال شهر من الآن تقريرًا وافيًا عن مقترحاتهم ومطالبهم والمشكلات التي تعترضهم، ليبدأ بعدها مجلس الشعبة الميكانيكية العمل في ضوئها لتحقيق مطالب المهندسين وتلبية رغباتهم ومواجهة جميع المشكلات التي تعترضهم، وتقرر عقد لقاء آخر مع مجلس شعبة ميكانيكا، وممثلي النقابات الفرعية نهاية العام الجاري.