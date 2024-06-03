قرار جديد من المحكمة بشأن "سما كلينك" في قضية انتحال صفة طبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

قررت محكمة جنح مدينة نصر، تأجيل أولى جلسات محاكمة "سما كلينك" وآخرين، لاتهمهم بانتحال صفة طبيب، وإنشاء عيادة بدون ترخيص إلى جلسة 24 يونيو المقبل.

في وقت سابق أحالت جهات التحقيق بنيابة مدينة نصر الجزئية، "سما كلينك" واثنين آخرين، إلى المحاكمة بتهمة الإهمال الطبي، وإنشاء عيادة بدون ترخيص، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة طبيب، في القضية رقم 7104 / 2024 جنح أول مدينة نصر 2024/05/1.

وتضمن أمر إحالة المتهمين في قضية "سما كلينك" أنهم في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم أول مدينة نصر أداروا محلًا عاما "عيادة"، قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق.

كما زاولوا ومارسوا مهنة الطب دون أن يكون إسمهم مقيدًا بسجل الأطباء وبجداول نقابة الأطباء الشرعيين حال كونهم غير مرخص لهم في مزاولتها على النحو المبين بالأوراق.