تفاصيل المشروع القرآني الصيفي بالمعاهد ومكاتب التحفيظ التابعة للأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

دشن قطاع المعاهد الأزهرية، الموسم الثاني من المشروع القرآني الصيفي لعام ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤م، بالمعاهد والمكاتب التي تم تخصيصها للمشروع الذي ينتهي في العاشر من سبتمبر المقبل.

وجاءت تفاصيل المشروع على النحو التالي:

- محور "احفظ مقررك" العمل ثلاثة أيام أسبوعياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الثانية عشرة أيام الأحد + الثلاثاء + الخميس من كل أسبوع.

- محور "عشرة آلاف خاتم"، بمكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر".

- أهداف المشروع:

- الاستفادة من فترة الصيف في أعظم الأمور وهو حفظ القرآن الكريم.

- تحفيز الطلاب ورفع هممهم واستخراج الطاقة الكامنة في نفوسهم.

- حفظ الطلاب الأزهريين للمقررات الدراسية قبل بدء العام الدراسي.

- تهيئة التلاميذ وإعدادهم للمشاركة في مسابقات القرآن الكريم.

- تنمية مهارات معلمي وموجهي القرآن الكريم.

- غرس القيم القرآنية والأخلاق الحميدة لدى التلاميذ.

الشروط الواجب توافرها في المعاهد المشتركة في المشروع:

1. أن يكون المعهد في مكان متوسط يسهل الوصول إليه .

2. أن يكون المعهد ذا كثافة عالية .

3. أن يكون المعهد واسعاً نظيفاً جيد التهوية.

4. أن يكون المعهد خالياً من أي مانع لإقامة المشروع.

الشروط الواجب توافرها في المحفظين المشتركين في المشروع:

1. أن يكون المحفظ متقناً للقرآن حفظاً وتلاوة وأداء .

2. أن يكون المحفظ لديه القدرة على التحفيظ وبذل الطاقة لفترة طويلة.

3. أن يكون المحفظ ملتزماً في عمله منضبطاً في سلوكه.

4. أن يكون المحفظ قدوة حسنة محباً لعمله مؤمناً برسالته.

الشروط الواجب توافرها في المكاتب الأهلية المشتركة في المشروع:

1. أن يكون المكتب ذا كثافة عالية.

2. أن يكون المكتب من المكاتب المتميزة التي تحقق نتائج ممتازة في مسابقة القرآن.

3. أن يكون المكتب في مكان متوسط يسهل الوصول إليه.

4. أن يكون المكتب لديه القدرة على التحفيظ والعمل يومياً ما عدا الجمعة والعطلات الرسمية.

يعقد المشروع برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتوجيهات الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد.