مصدر ينفي مزاعم إسرائيل بشأن اعتزام مصر بناء حاجز على حدود غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

نفى مصدر رفيع المستوى، ما تناولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، حول اعتزام مصر بناء حاجز جديد على الحدود مع قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي عقد الأحد، الاجتماع الأمني مع الولايات المتحدة وإسرائيل في القاهرة، بشأن معبر رفح الحدودي مع غزة، حيث أكدت مصر تمسكها بانسحاب الاحتلال من الجانب الفلسطيني منه حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى.

وقال مصدر رفيع المستوى، إن "الوفد الأمني المصري أكد مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية".

وأضاف أن الوفد المصري تمسك بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يوميا تشمل كافة المواد اللازمة سواء غذائية أو طبية أو وقود.