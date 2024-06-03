شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد مقار تقديم اعتذارات الثانوية العامة بالقاهرة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقار لجان قبول اعتذارات المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2024 بمحافظة القاهرة، وأسماء المدارس، حيث تبدأ الاعتذارات من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الرابعة عصراً، وذلك أسوة بما تم العام الماضي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب لها مرسل إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يتم تكليف مدير عموم الإدارات التعليمية، وتكليف مديرى المدارس لتسهيل مهمة القائمين عن هذا العمل وترشيح «مدير المدرسة وعدد 2 أفراد من العاملين من المدرسة وعامل المدرسة» للتعاون مع أعضاء لجنة قبول الاعتذار.

مقارات لجان قبول اعتذارات المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، ، مقارات لجان قبول اعتذارات المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2024 وهي كالتالي:-

- إدارات شبرا التعليمية ومقرها مدرسة شبرا الابتدائية بنين: « روض الفرج والساحل، وشبرا، والشرابية، والزاوية، وحدائق القبة».

- إدارات المعادي التعليمية ومقرها مدرسة مصطفي كامل الابتدائية وتتضمن إدارات «السيدة زينب والمعصرة والخليفة والمقطم وحلوان والمعادي ومصر القديمة والتبين والبساتين والمستقبل ودار السلام».

- إدارات عين شمس التعليمية ومقرها مدرسة محمود علي الخطيب الرسمية لغات، وتتضمن إدارات السلام و المرج، و المطرية، وعين شمس، والزيتون».

- إدارة النزهة التعليمية ومقرها مدرسة نبيل الوقاد الإعدادية بنات تتضمن إدارات « مصر الجديدة، و النزهة، وشرق مدينة نصر، وغرب مدينة نصر، والقاهرة الجديدة، والشروق، وبدر»

- إدارة الوايلي التعليمية ومقرها مدرسة مجمع الحرقي لمتحدي الإعاقة وتتضمن إدارات « غرب القاهرة، وعابدين، و وسط القاهرة، وباب الشعرية، والوايلي، ومنشأة ناصر.