شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن صرف الخبز المدعم لغير حاملى البطاقات التموينية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدي لكافة المواطنين تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية وغير المستفيدين من منظومة الدعم بسعر التكلفة، وهو 125 قرشا للرغيف، مع استمرار صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات بسعر 20 قرشا للرغيف

وبمجرد بدء وزارة التموين في تنفيذ صرف الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية سيكون الصرف من خلال المخابز البلدية التي تنتج الخبز المدعم للمواطنين، ولكن سيتم طرح الخبز لغير حاملي البطاقات بسعر التكلفة الفعلية وهو 125 قرشا للرغيف، ويستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 71 مليون مواطن، كما توفر الوزارة السلع الأساسية بأسعار مخفضة ضمن مقررات التموين عن شهر يونيو الجاري منها سلع السكر وزيت الطعام والمكرونة والشاي والأرز وغيرها من السلع الأخرى.