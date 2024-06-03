شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: ضخ كميات من السلع الغذائية بمعرض خير مزارعنا لأهالينا بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار توفير السلع وضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية فى معرض خير مزارعنا لأهالينا المقام بالمتحف الزراعى بالدقى، على هامش معرض زهور الربيع والذي يستمر حتى وقفة عيد الأضحى.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم ومساندة المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم تواصل وزارة الزراعة توفير السلع الغذائية للمواطنين باسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة ومعرض خير مزارعنا لأهالينا.

أكد المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف العام علي المعارض والمنافذ باستمرار عمل معرض خير مزارعنا لأهالينا من منتصف فبراير وحتى الآن لإتاحة كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية ذات الجودة العالية الطازجة والأسعار المناسبة والتي تقدر نسب التخفيضات من 20‎%‎ وتصل في بعض السلع إلى 50‎%‎ .

وكان السيد القصير وزير الزراعة، شدد على ضرورة أن يلمس المواطن التغير في الأسعار، نتيجة الاجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، لدعم المصدرين والمستوردين، والتجار والصناع، وتوفير العملة الصعبة، و أهمية ان يشارك الجميع في تحقيق انخفاض جوهري في الأسعار وتخفيضات حقيقية يشعر بها المواطن على أرض الواقع.