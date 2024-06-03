شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع مدير جهاز مستقبل مصر الاستعانة بالباحثين فى مجال المحاصيل الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع العقيد بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبعض الباحثين في المركز وقيادات الوزارة.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفى اطار اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمى والبحوث التطبيقية وتفعيل أواصر التعاون بين المراكز البحثية والمشروعات القومية.

ناقش الاجتماع كيفية التعاون والتنسيق بين الوزارة والجهاز من أجل تحقيق رؤية وأهداف الدولة الاستيراتيجية في مجال الزراعة والأمن الغذائى.

كما ناقش الاجتماع الاستعانة بالباحثين فى مجال المحاصيل الاستيراتيجية والخضر والبساتين وأمراض ووقاية النباتات ونظم الرى الحديثة والابتكارات الزراعية وغيرها من الجوانب التى تسهم فى زيادة الإنتاجية ومعالجة القضايا المستحدثة فى الزراعة

أشاد الوزير و مدير جهاز مستقبل مصر بالتعاون المثمر والمستمر خلال هذه الفترة حيث تشهد مصر اقامة عدة مشروعات زراعية عملاقة في محور التوسع الأفقي والراسي بهدف تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين

كما وجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بتقديم كل الدعم الفنى والتسهيلات اللازمة لتنمية الأنشطة الزراعية الخاصة بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.