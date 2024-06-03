شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تطرح زجاجة الزيت بـ35 جنيهًا فى معرض خير مزارعنا لأهالينا بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى زجاجة الزيت 700 مللى بسعر 35 جنيهًا فى معرض خير مزارعنا لاهالينا المقام بالمتحف الزراعى بالدقى على هامش معرض زهور الربيع، والذى يستمر حتى وقفة عيد الأضحى.

‎يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم ومساندة المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم تواصل وزارة الزراعة توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة ومعرض خير مزارعنا لأهالينا المقام حاليا في المتحف الزراعي بالدقي .

‎وأوضح سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للتطوير والمشرف العام على المنافذ، أن جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة فى المعرض بالكميات التى يحتاجها المواطن وأسعار مخفضة نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة.

جدير بالذكر، أن المعرض يتوفر فيه جميع الأصناف التى يحتاجها البيت المصرى، أسعار المنتجات مخفضة، ويساهم القطاع الخاص بنسبة 20% من المعروض، بينما وفرت قطاعات وزارة الزراعة 80% من السلع مما يسهم فى انخفاض اسعار المنتجات.