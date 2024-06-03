شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن الرئيس السيسى.. رئيس الوزراء يشهد افتتاح المعرض الطبى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي الطبي الافريقي الثالث.

ويعد مؤتمر "صحة أفريقيا" Africa Health ExCon 2024 الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية ،فرصة ذهبية للشركات العاملة في خدمات الرعاية الصحية والدواء لاستكشاف إمكانيات الاستثمار في أفريقيا، بما يسهم في تسريع نمو تلك الصناعات على مستوى أفريقيا.

ويجمع المؤتمر والمعرض كافة ممثلي القطاع الطبي والصحي ليوفر لهم فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات الطبية، ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 500 من كبرى الشركات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم .

ويعد مؤتمر "صحة إفريقيا" منصة استراتيجية هامة لتطوير القطاع الصحي في أفريقيا، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، وهو ما يؤكد على دور مصر الرائد في مجال الرعاية الطبية، وإمكانياتها في تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى من جميع أنحاء أفريقيا .



