شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولون في الليكود لقناة عبرية: نتنياهو لن يمرر اتفاق بايدن خوفا على حكومته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت القناة 13 العبرية عن مسئولين في الليكود قولهم إن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو لن يمرر اتفاق الأسرى الذي أعلنه بايدن لأنه سيؤدي لانهيار الحكومة.

وقال المسئولون فى الليكود للقناة 13، إنه إذا جاء رد حماس إيجابيا للصفقة ، فسيجد نتنياهو طريقة للتنصل أو المماطلة.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مكتب نتنياهو قوله إن مسودة اقتراح صفقة تبادل الأسرى مع حماس لا تحتوي على أي بند لوقف الحرب، ومن هنا كثرت التكهنات بأنه سيجد طريقة للتنصل منها.

ومن ناحية أخرى، كشف استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية أن 55% من الإسرائيليين يؤيدون توسيع المواجهة مع حزب الله بعد إبرام صفقة التبادل.



