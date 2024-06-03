شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس المصرية اليابانية تعلن عن حاجتها لمعلمين بجميع التخصصات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية لـ المدارس المصرية اليابانية عن حاجتها لمعلمين للعام الدراسى المقبل، موضحة أنه تم فتح باب التقدم من اليوم الإثنين ولمدة 15 يوما عبر الرابط التالى" https://ejsadm.moe.gov.eg/

وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية، أن التقديم متاح لجميع التخصصات منها اللغة العربية واللغة الإنجليزية والماث والساينس والدراسات الاجتماعية ورياض الأطفال والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ووظيفة إشراف طلابى واللغة الفرنسية ومواد أساسية للمرحلة الإعدادية، وذلك على مستوى 51 مدرسة مصرية يابانية، مضيفة أن باب التقدم متاح للجميع سواء من العاملين بـ وزارة التربية والتعليم أو من خارج الوزارة للخريجين الجدد.

الجدير بالذكر أنه من مميزات العمل بالمدارس المصرية اليابانية أنه يتم تدريب المعلمين علي النظام التعليم الياباني مع منح بعض البدلات مثل بدل انتقال.

والمدارس المصرية اليابانية بـ وزارة التربية والتعليم، تشمل جميع مراحل التعليم قبل الجامعي رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، ومستقبلاً ثانوي وتهدف إلى تطبيق نموذج التعليم الياباني من الأنشطة التعليمية والذي يُعرف باسم "توكاتسو"، والذي يهدف إلى التنمية الشاملة للطالب من خلال بناء شخصية سوية في السلوكيات، المهارات، القيم، والاتجاهات.