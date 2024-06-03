شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية: تفجير حقل ألغام فى قوة إسرائيلية متمركزة غرب رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فصائل فلسطينية إننا تمكنا من تفجير حقل ألغام في قوة إسرائيلية متمركزة غرب رفح الفلسطينية وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.