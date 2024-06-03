شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يستهدف المنازل السكنية فى المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بأن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المنازل السكنية في المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.