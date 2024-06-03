شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية مستمرة 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2024/2023، من اليوم الإثنين، ولمدة 15 يوماً، وتقدم التظلمات بالإدارات التعليمية التابع لها المدرسة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اعلنت عن بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للعام الدراسي الجديد (2025/2024) فى الفترة من 2024/6/1 حتى 2024/6/30.

وحرصاً على استكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكل المحافظات، يمكن لأولياء الأمور من خلالها التقدم إلكترونياً لأبنائهم (مصرى الجنسية)، للالتحاق بالصف الأول الابتدائي من الحلقة الأولى للتعليم الأساسي للمدارس (الرسمية).

وكذلك التقدم إلكترونياً للالتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال .

وبناء على ما سبق يتم التنبيه نحو الالتزام بالإجراءات التالية:

أولاً:- بالنسبة لأولياء الأمور:

1- إجراءات التقدم للصف الأول الابتدائي:-

● يقوم أولياء الأمور الراغبين فى التقدم للصف الأول بالمرحلة الإبتدائية (بالمدارس الرسمية) بالتسجيل الإلكترونى بداية من (1/ 6/ 2024) حتى (30/ 6/ 2024)، وذلك من خلال التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى emis.gov.eg

● فور تقدم ولى أمر الطفل على الصف الأول الإبتدائي يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة.

● سن التقدم للصف الأول الابتدائي لا يقل عن (ست سنوات) ولا يزيد عن (تسع سنوات).

● يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقاً للكثافة بها وظروفها، ووفقاً للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ (6/ 7/ 1989)، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

● يمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكترونى، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى الخاص بالطالب المقبول، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، وذلك بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقى والتأكد من استيفائه.

2- إجراءات التقدم لرياض الأطفال (رسمى ورسمى لغات):-

● يقوم أولياء الأمور الراغبين فى التقدم للصف الأول بمرحلة رياض الأطفال (رسمى – رسمى لغات) بالتسجيل الإلكترونى بداية من (1/ 6/ 2024) حتى (30/ 6/ 2024)، وذلك من خلال التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى emis.gov.eg

● سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن (أربع سنوات).

● يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقاً للكثافة بها وظروفها، ووفقاً للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ (6/ 7/ 1989) ، بشأن الإلتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

● فور القبول المبدئي لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيان الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة.

● يمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكترونى ، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى الخاص بالطالب المقبول، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي) ، بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقى والتأكد من استيفاءه.

ثانياً:- بالنسبة للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال (رسمي) يتم التنبيه بما يلى:

1- خلال فترة التقدم الإلكترونى:- يمكن للمدارس فى حالة عدم قدرة ولى الأمر على التسجيل الإلكترونى بنفسه، مساعدة ولى الأمر، بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب فى الإلتحاق إلكترونياً بالمدرسة، من خلال التطبيق الإلكترونى المُعد للمدارس (التقدم للصف الأول الابتدائي فقط)، ويلزم الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم، وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر، وفى حالة الولاية التعليمية يتم الإطلاع على الحكم القضائي، ويمكن للمدارس متابعة أعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقدم.

2- خلال الفترة من (1/ 7/ 2024) إلى (31/ 7/ 2024):- يُتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها ، حتى تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، على أن تقوم المدرسة بالتسجيل الإلكترونى لموقف (القبول/عدم) القبول النهائي، فى الطلبات المقدمة للاتحاق بها.

3- ضرورة إلتزام المدارس بالتسجيل الإلكترونى لموقف (تسليم/ عدم تسليم) ولى الأمر لملف التقدم بالمدرسة وذلك للطلبات التى تم قبولها مبدئياً، وفى حال عدم إتمام هذه الخطوة يعتبر الطالب المقدم غير معتد به.

ثالثاً:- التنبيه على المدارس الرسمى لغات والمدارس الخاص (عربى- لغات) بالمرحلة الابتدائية بما يلى:

تقوم المدارس الإبتدائية الرسمية لغات خلال الفترة من (1/ 7/ 2024) إلى (30/ 7/ 2024) بترحيل كافة الطلاب المتقدمين للصف الأول الإبتدائي بها على قاعدة البيانات المركزية للتلاميذ، وذلك من خلال (الاستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائي) الخاصة بها، وإلا سوف يتعرض مسئولى المدرسة للمساءلة القانونية فى حالة عدم تسجيل جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائي بالمدرسة.

رابعاً:- التنبيه على الإدارات التعليمية بما يلى:

1- بالنسبة للمتقدمين لمدارس رياض الأطفال (الرسمي لغات):-

بعد انتهاء فترة التقدم الإلكترونى لأولياء الأمور تقوم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بفرز وتنسيق نسخة قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين لمدارس رياض الأطفال (الرسمى لغات - والمتميز) وإعلان النتائج عبر موقع التقديم الإلكترونى لمحافظة القاهرة

(https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten)

#البوابة_الالكترونية لمحافظة القاهرة

2- بالنسبة للمتقدمين للمدارس الابتدائية و رياض الأطفال (الرسمي - عربى):-

متابعة موقف التقدم الإلكترونى للمدارس وموقف بت المدارس فى الطلبات المقدمة إليها، وذلك من خلال التطبيق الإلكترونى المخصص للمديرية والإدارات التعليمية فى هذا الشأن، مع التنبيه المشدد بضرورة التنسيق والتعاون بين (توجيه رياض الأطفال ، توجيه المرحلة الإبتدائية) و(إدارات وأقسام الإحصاء) بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة فى متابعة إجراءات التقدم والقبول بالمدارس.

خامساً:- بالنسبة للطلاب الوافدين:

- يقوم ولى الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية حيث تقوم جهة الإختصاص بمراجعة المستندات ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم، ويلزم على مديري المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونياً.

- كما يرجى التنبيه مشدداً على ضرورة الإعلان فى مكان ظاهـر بالمدارس والإدارات التعليمية، عن فتح باب التقدم الإلكترونى لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.