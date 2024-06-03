شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: الأجواء شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة والصغرى 24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة غدا على أغلب الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن أعلى درجات حرارة عظمى متوقعة على مناطق الجمهورية:-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 37 درجة

السواحل الشمالية 30 درجة

جنوب سيناء 40 درجة

شمال الصعيد 39 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة

ويشهد اليوم الإثنين ،استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الانحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على شمال البلاد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29.