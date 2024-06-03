شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الشراء الموحد: رعاية الرئيس السيسى للمؤتمر الطبى الأفريقى يؤكد نجاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر كان لها أكبر الأثر في نجاح النسختين الأولي والثانية ورعاية النسخة الثالثة استمرار لهذا النجاح، متابعا: "كان لرؤية الرئيس السيسي الثاقبة في توطين الصناعات الطبية من خلال التكليف بالشراء الموحد خلال عام 2015 أهمية كبيرة في تأمين مصر خلال مواجهة أزمة وباء كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومشاكل سلاسل الإمداد".

وأضاف خلال كلمته في افتتاح المعرض والمؤتمر الطبي الافريقي الثالث، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المؤتمر في النسخة الثالثة تناقش تحديات التصنيع الطبي بحضور كافة الخبراء، مستعرضا جهود الاعتماد على التصنيع المحلي في المجالات المختلفة.

ويعد مؤتمر "صحة أفريقيا" Africa Health ExCon 2024الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية ،فرصة ذهبية للشركات العاملة في خدمات الرعاية الصحية والدواء لاستكشاف إمكانيات الاستثمار في أفريقيا، بما يسهم في تسريع نمو تلك الصناعات على مستوى أفريقيا.

ويجمع المؤتمر والمعرض كافة ممثلي القطاع الطبي والصحي ليوفر لهم فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات الطبية، ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 500 من كبرى الشركات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم .

ويعد مؤتمر "صحة إفريقيا" منصة استراتيجية هامة لتطوير القطاع الصحي في أفريقيا، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، وهو ما يؤكد على دور مصر الرائد في مجال الرعاية الطبية، وإمكانياتها في تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى من جميع أنحاء أفريقيا .



