8 صور ترصد رفع 2100 طن تراكمات ومخلفات في حدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن مواصلة هيئة النظافة والتجميل، حملاتها الموسعة، في إطار خطة عمل يومية؛ لتحسين مستوى النظافة بقطاع هضبة الأهرام.

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحسب بيان المحافظة، الإثنين، جهود الحملات والتي أسفرت عن رفع 2100 طن من المخلفات والرتش بقطع الأراضي الفضاء والطرق من خلال 468 نقلة بمعدات وفرق هيئة النظافة خلال شهر.

ووفق بيان "الجيزة"، شهدت الجهود تنظيم ثلاثة حملات مكبرة يوميًا؛ لمتابعة حالة النظافة ورفع المخلفات بإجمالي 42 طن مخلفات يوميًا، وتنظيم حملات أسبوعية مكبرة تستهدف قطع الأراضي الفضاء والبؤر التي تم رصد تراكم للمخلفات بها والتي تصل إلى 216 طن مخلفات يتم رفعها بالحملة الاسبوعية الواحدة مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتحسين حالة النظافة بقطاع حدائق الأهرام.

ووجهت "الجيزة"، حملاتها بعدد 10 قطع أراضي لرفع جميع المخلفات منها وشملت مناطق ن ، ح ، ز ، ن ، س ، ع.

وأكد محافظ الجيزة، على مواصلة رصد حالة النظافة يوميًا بهضبة الأهرام وتوجيه حملات لرفع أي مخلفات بالمناطق التى بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.

وكلف المحافظ، هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم، بالدفع بحملات موسعة لرفع أية تراكمات أو مخلفات من قطع الأراضي الفضاء محل شكوى المواطنين، وشن حملات مماثلة بجميع قطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة.

وكلف "راشد"، قطاع هضبة الأهرام بشن حملات على مدار اليوم؛ لمواجهة جميع المخالفات والتعديات على الطريق العام من قبل المحال والمنشآت التجارية وتحقيق الانضباط بالشارع، مشددًا على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري حيالها.

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