بحضور مدبولي.. انطلاق النسخة الثالثة من معرض "صحة إفريقيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انطلاق اليوم النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يفتح المؤتمر أبوابه لاستقبال زائريه في الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية - مركز مصر للمعارض بالقاهرة، وهو الحدث السنوي الأكبر بمجال الصحة على مستوى أفريقيا، الذي يستعرض الخبرات والإسهامات الدولية لتعزيز القطاع الطبي داخل القارة السمراء.

يهدف مؤتمر ومعرض "صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2024"، الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إلى تعزيز التبادل التجاري بين مختلف دول القارة والذي يعد جزءاً أساسياً من أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، من أجل تعزيز توطين الصناعات الطبية ومواجهة التحديات التي تواجه قارة أفريقيا، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الطبي وتعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل، ويمثل المؤتمر فرصة ذهبية للشركات العاملة في خدمات الرعاية الصحية والدواء لاستكشاف إمكانيات الاستثمار في أفريقيا، بما يسهم في تسريع نمو تلك الصناعات على مستوى أفريقيا.

من جانبه، قال اللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية: "سعداء بإطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، والذي بات منصة مثالية لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية في مجال الرعاية الصحية في أفريقيا، وتوفير فرص جديدة للاستثمار والتجارة".

وأضاف "نثق أن الدعم الكبير الذي يلقاه مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا من الرئيس السيسي وكافة أجهزة الدولة سيسهم في معالجة التحديات ويعزز من التبادل التجاري بين دول إفريقيا، والتعاون في مجال الرعاية الصحية، وتطوير القدرات المحلية لتوطين تصنيع الأدوية والمعدات الطبية محليا داخل دول القارة".

وأكد الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية، أهمية المؤتمرات العلمية هذا العام، مضيفا: "فخورون بالإعلان عن أكثر من 350 جلسة علمية تغطي 32 تخصصا علميا، بمشاركة أكثر من 1200 متحدث مصري و150 متحدثا أجنبيا، بالإضافة إلى حضور 300 مفوضا أجنبيا، هذه الأرقام تعكس التزامنا بتقديم محتوى علمي ذو جودة عالية يعزز من المعرفة الطبية في مصر وباقي أنحاء أفريقيا".

ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 368 عارض من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60,000 زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم، ليجمع كافة ممثلي القطاع الطبي والصحي تحت منصة واحدة ليوفر لهم فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات الطبية، وهو ما يعكس إيمان وحرص كافة جهات الدولة على دعم المؤتمر، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الطبية، بعدما نجحت مصر في تدشين أول منصة أعمال رقمية، لاستعراض الخبرات على مستوى القارة الأفريقية والإسهامات الدولية لتعزيز القطاع الطبي.