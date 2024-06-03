نائب: ضيوف مصر يمثلون عبئا على الموازنة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم انتقاد النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، زيادة عدد اللاجئين والضيوف في مصر قائلا: يمثلون عبئا كبيرا على الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن عددهم يصل إلى 20 مليون لاجئ.

وأضاف أبو الفضل: هؤلاء الضيوف زاد عددهم بالبلاد، مؤخرا، ما يزيد العبء على المواطن المصري.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الفترة الحالية تتطلب حكومة جديدة تمتلك خبرات كبيرة لمواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025.