التحفظ على مدير حملة أحمد طنطاوي لتنفيذ حكم حبسه في تزوير توكيلات انتخابات الرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تحفظ الحرس الخاص بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الإثنين، على محمد أبو الديار مدير حملة أحمد طنطاوي، بعد تأييد الأحكام الصادرة ضدهم، في القضية المعروفة بقضية تزوير التوكيلات الشعبية.

وقررت محكمة جنح الاستئناف، رفض المعارضة الاستئنافية المقدمة من مدير حملة أحمد طنطاوي المحامي محمد أبو الديار، وتأييد حكم حبسه عامًا مع الشغل بتهمة تزوير توكيلات شعبية.

وكان وصل إلى محكمة جنح الاستئناف محمد أبو الديار مدير حملة طنطاوي، لحضور الاستئناف على حبسه عامًا في قضية التوكيلات الشعبية.

وكانت محكمة الاستئناف المختصة حددت جلسة اليوم، لنظر أولى جلسات معارضة مدير حملة طنطاوي الاستئنافية على حبسه عامًا في قضية تزوير التوكيلات الشعبية.

تعود تفاصيل القضية عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 8 أشخاص بنطاق محافظات: الإسكندرية، والجيزة، والفيوم، والسويس، خلال تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.