ذهب وحراسة وعروض مثيرة.. قصة "تجميل سما كلينك" من السوشيال للمحكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

نظرت اليوم الإثنين، محكمة جنح مدينة نصر، أولى جلسات محاكمة "سما كلينك" وآخرين، لاتهامهم بانتحال صفة طبيب، وإنشاء عيادة بدون ترخيص، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 24 يونيو المقبل.

في وقت سابق أحالت جهات التحقيق بنيابة مدينة نصر الجزئية، "سما كلينك" واثنين آخرين، إلى المحاكمة بتهمة الإهمال الطبي، وإنشاء عيادة بدون ترخيص، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة طبيب، في القضية رقم 7104 / 2024 جنح أول مدينة نصر 2024/05/1.

فيديوهات مثيرة

وانتشرت خلال الآونة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مجموعة من الفيديوهات لعيادة "سما كلينيك" التي تروج للعديد من العروض المثيرة للجدل بشكل شبه يومي.

اللافت للنظر في تلك الفيديوهات هو ظهور المتهمة بالواقعة "سما" بهيئة تختلف تماماً عن هيئة الأطباء.

وتظهر "سما" مرتدية كميات كبيرة من المشغولات الذهبية رفقة عدد من عناصر الأمن الخاص.

من جانبها قررت جهات التحقيق بمدينة نصر الجزئية، إحالة سما كلينك واثنين آخرين، إلى المحاكمة بتهمة الإهمال الطبي، وإنشاء عيادة دون ترخيص، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة طبيب.

وحددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة اليوم الإثنين، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالقضية.

مزاولة قبل الحصول على ترخيص

وقالت المحامية نهى الجندي إن أمر إحالة المتهمين في قضية سما كلينك، جاء على النحو التالي: "في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم أول مدينة نصر أداروا محلًا عاما عيادة، قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق".

تابعت: كما زاولوا ومارسوا مهنة الطب دون أن يكون إسمهم مقيدا بسجل الأطباء وبجداول نقابة الأطباء الشرعيين حال كونهم غير مرخص لهم في مزاولتها على النحو المبين بالأوراق.

4 تهم تواجه سما

وتواجه "سما" 4 تهم رئيسية أولها انتحال صفة طبيب، واستخدام مواد مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستعراض القوة والنفوذ.

وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة لأنهم بدائرة قسم أول مدينة نصر أداروا محلًا عامًا "عيادة" قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وزاولوا ومارسوا مهنة الطب دون أن يكون اسمهم مقيدا بسجل الأطباء وبجداول نقابة الأطباء البشريين حال كونهم غير مرخص لهم في مزاولتها.

كما انتشرت أيضاً صورة لـ "سما" عبر المنصات، وهي تحمل مسدساً ويحيط بها عدد كبير من الأمن الخاص، ما دفع الكثيرين للتساؤل حول طبيعة عملها الحقيقية.

كما تروج فيديوهات "سما كلينيك" إلى حقن فيلر وبوتوكس بأسعار تقل عن ربع أسعار عيادات التجميل.