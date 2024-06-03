شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تعلن رابط المراجعة النهائية لمادة الإحصاء لـ 3 ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن رابط المراجعة النهائية فى مادة الإحصاء للصف الثالث الثانوى للعام الدراسي 2024/2023

https://forms.office.com/r/NRCPnm6BUL

وفى السياق تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بدء تنفيذ مبادرة " تقدر فى 10 أيام " والتى انطلقت اليوم فى 37 مقرًا تعليميًا بأنحاء العاصمة، وتستمر لمدة عشرة أيام، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".



وتهدف المبادرة إلى تقديم محاضرات مجانية لمراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة.



وأكد محافظ القاهرة على أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حرصت على اختيار مقار المحاضرات بحيث تغطى كافة أحياء القاهرة لتقديم الخدمة لأكبر عدد من الطلاب.



وطالب محافظ القاهرة بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب وتجهيز القاعات وتزويدها بكافة الإمكانيات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للطلاب، مشيرًا إلى أن المحاضرات يقدمها نخبة من أفضل المدرسين المؤهلين الذين يمتلكون الخبرات اللازمة لتوجيه الطلاب وتأهيلهم لامتحانات نهاية العام .



وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه المراجعات تعد فرصة جيدة للطلاب لمراجعة المنهج الدراسى كاملًا قبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسى.



وثمن محافظ القاهرة جهود مبادرة حياة كريمة مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم الكامل للطلاب ، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ المخططات التنموية بالمحافظة ولتحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم.