شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 2100 طن تراكمات ومخلفات خلال حملات موسعة بحدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل حملاتها الموسعة، وذلك في إطار خطة عمل يومية لتحسين مستوى النظافة بقطاع هضبة الأهرام.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود الحملات والتي أسفرت عن رفع 2100 طن من المخلفات والرتش بقطع الأراضي الفضاء والطرق من خلال 468 نقلة بمعدات وفرق هيئة النظافة خلال شهر.

وشهدت الجهود تنظيم ثلاث حملات مكبرة يومياً لمتابعة حالة النظافة ورفع المخلفات وبإجمالي 42 طن مخلفات يوميًا إلي جانب تنظيم حملات أسبوعية مكبرة تستهدف قطع الأراضي الفضاء والبؤر التي تم رصد تراكم للمخلفات بها والتي تصل إلى 216 طن مخلفات يتم رفعها بالحملة الأسبوعية الواحدة مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتحسين حالة النظافة بقطاع حدائق الأهرام.

ووجهت محافظة الجيزة حملاتها بـ10 قطع أراضي لرفع كل المخلفات منها وشملت مناطق "ن ، ح ، ز ، ن ، س ، ع".

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواصلة رصد حالة النظافة يومياً بهضبة الأهرام وتوجيه حملات لرفع أي مخلفات بالمناطق التى بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.

وكلف محافظ الجيزة، هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم بالدفع بحملات موسعة لرفع أي تراكمات أو مخلفات من قطع الأراضي الفضاء محل شكوى المواطنين، بالإضافة إلى شن حملات مماثلة بكافة قطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة.

وكلف "راشد"، قطاع هضبة الأهرام بشن حملات علي مدار اليوم لمواجهة كافه المخالفات والتعديات علي الطريق العام من قبل المحال والمنشآت التجارية وتحقيق الانضباط بالشارع، مشددًا على سرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين والتعامل الفوري حيالها.