شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 13 مليون شجرة فى 7 سنين بمحافظات مصر .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تقرير صادر عن وزارة البيئة، أنه يتم بذل قصارى الجهود من أجل مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية والمحافظات، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وكذلك تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار.

واوضح تقرير البيئة، انه من أبرز الانشطة الخاصة بالتشجير التى تم تنفيذها، المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة) ،حيث ساهمت وزارة البيئة بحوالى 13 مليون شجرة يتم زراعتها خلال 7 سنوات وهى مدة تنفيذ المبادرة، حيث تم الانتهاء من زراعة حوالى 1.450 مليون شجرة خلال السنه الاولى من المبادرة، ومن المخطط زراعه 1.5 مليون شجرة آخرى خلال هذا العام .

وا ضح تقرير البيئة انه تم المشاركة فى مشروع تشجير قرى الريف المصرى ( حياه كريمه بمرحلتيها الاول والثانية، وتم زراعه 500 الف شجرة بمحافظات الجمهورية، كما تم المساهمة فى تنفيذ أعمال الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ على مساحة حوالى 30 فدان، وذلم ضمن تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وغيرها من الانشطة.