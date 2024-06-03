شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن صرف 10 كيلو دقيق مدعم لكل فرد شهريا من وزارة التموين.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف 10 كيلو دقيق مدعم شهريا بسعر 30 جنيها للفرد المقيد على البطاقة، وذلك كبديل عن الخبز المدعم لمن يريد الحصول على الدقيق، خاصة في المناطق التي يتواجد فيها مستودعات دقيق والتي غالبا في القرى وبعض المناطق في محافظات الوجه القبلي والبحري، حيث تصرف الوزارة كمية من الدقيق المدعم شهريا للفرد، وذلك للأسر التي ترغب في الحصول على الدقيق بدلا من حصة الخبز المدعم المقررة لهم.

ويستطيع صاحب بطاقة التموين الحصول على 10 كيلو دقيق مدعم بسعر 30 جنيها لكل فرد مقيد على بطاقة التموين شهريا، كبديل عن حصة الخبز المدعم المقررة للمواطن في حال رغبة صاحب البطاقة في ذلك ،ويتم الاستلام من مستودعات الدقيق التي تتواجد في الكثير من القرى الريفية وبعض المناطق في المحافظات ،وهى غالبا الأماكن التي يرغب فيها المواطنين الحصول على الدقيق لإنتاج الخبز في منازلهم أو لاستخدامه في أغراض المخبوزات الأخرى .