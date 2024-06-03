شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنظم احتفالية بمطار القاهرة لتوديع الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الشركة الوطنية مصر للطيران، بعد قليل، احتفالية كبري في صالة الرحلات الموسمية في مطار القاهرة لتوديع الحجاج بحضور وزير الطيران الفريق محمد عباس حلمي وقيادات قطاع الطيران، والأوقاف.

ومن المقرر أن توزع مصر للطيران خلال الاحتفالية تذاكر مجانية وخصومات علي تذاكر السفر لضيوف الرحمن.

وتنظم الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الإثنين، إلى الأراضي المقدسة 23 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع 10 رحلة القاهرة - جدة، و 8 رحلات القاهرة- المدينة المنورة، ورحلة القاهرة - الطائف، و 3رحلات كوناكري - المدينة، ورحلة باماكو - المدينة.

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وقرعة القاهرة والإسكندرية وتضامن الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والبحيرة والإسكندرية والقليوبية ودمياط والترانزيت وحجاج باماكو وكوناكري وحج أفراد.