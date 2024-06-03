شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب المدارس يزورون إدارة الحماية المدنية فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية عدد من طلاب المدرسة المصرية اليابانية.. حيث تم الترحيب بهم وتقديم بعض الهدايا العينية لهم.

كما تم إلقاء محاضرة للأطفال تعرفوا خلالها على الدور المنوط لإدارة الحماية المدنية فى التعامل مع الكوارث الطبيعية والبشرية بكافة أقسامها والتى تشمل "الإطفاء – الإنقاذ – المفرقعات".

كما تضمنت الزيارة عرض أحدث معدات الإطفاء و الإنقاذ وشرح عن كيفية إستخدامهم ومدى أهمية تلك المعدات فى التعامل مع كافة البلاغات.