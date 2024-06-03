شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة ( OCEAN S ) و التى ترفع علم ليبيريا ويبلغ طولها 169 م وعرضها 26 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 25200 طن من القمح لصالح القطاع الخاص و السفينة ( THALASSINI ) و التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 230 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية .. يأتى ذلك فى اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39949 طن تشمل: 5707 طن يوريا و 1773 طن ملح معبأ و 1500 طن مولاس و 428 طن بودرة جبس و 2300 طن علف بنجر و 1250 طن أسمنت معبأ و 14152 طن كلينكر و 12839 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57533 طن تشمل : 23893 طن قمح و 17299 طن ذرة و 5129 طن حديد و 2400 طن فول صويا و 8100 طن خردة و 712 طن ابلاكاش .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 810 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 254 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2699 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 27720 طنًا ... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 172406 طنًا .



كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1110 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 21 حاوية 40 قدم قادم من ميناء أكتوبر الجاف، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5132 حركة .