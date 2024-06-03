شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ البحيرة تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت منذ قليل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسى 3023 -2024 م بنسبة نجاح 82.5%.

كما اعتمدت نائب محافظ البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 2835 طالبا وطالبة حضر منهم 2692 طالبا وطالبة ونجح 2115 بنسبة نجاح 78.57%.

وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للصم بنسبة 94.4% ونتيجة الإعدادية للمكفوفين حضر 12 طالبا ونجح 12 طالبا بنسبة 100% .

من جانبه، أوضح يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة للشهادة الإعدادية تمت بمنتهى الدقة، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ 111191طالبا وطالبة، حضر منهم 110239 ونجح منهم 90551 بنسبة 82.5 %.



