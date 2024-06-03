شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إسبانيا يشيد بالجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس اليوم الاثنين، بموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية وجهودها المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار فى غزة، مؤكدا أن مصر وإسبانيا يرغبان فى إحلال السلام الدائم لكل بلدان الشرق الأوسط ولفلسطين وإسرائيل.

وقال ألباريس ـ في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري في مدريد ـ إن إسبانيا ومصر لهما رؤية مشتركة للعمل من أجل السلام وضرورة وقف الحرب في غزة والعمليات العسكرية في رفح.

وأضاف أن في هذا الصراع كان لمصر موقف بناء وهو موقف يجب الإنصات إليه، مشيرا إلى أن الحكومة الإسبانية تثمن تبادل الرؤى مع مصر حول الشرق الأوسط.

وأشار ألباريس إلى أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري، تأتي في إطار دعم لتطبيق حل الدولتين، وقال "إن مصر الدولة الأولى التي وقعت السلام مع إسرائيل من بين الدول العربية، ولذلك فإن تشكيل وإقرار دولة فلسطين وهو ما اعترفت به إسبانيا سيؤدي إلى اندماج إسرائيل في الإقليم وتستطيع أن تعيش في سلام واستقرار".

وأوضح أن أسبانيا اتخذت في الـ 28 من مايو الماضي قرارا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأن اللحظة قد حانت لاتخاذ قرارات لا الحديث عنها فقط، مؤكدا أن إسبانيا تعتمد على مصر في هذه القضايا ونحن على معرفة تامة بمدى حساسية الوضع في مصر بسبب دخول القوات الإسرائيلية إلى رفح ولذلك يجب إنهاء هذا الاحتلال وهذا التدخل في رفح، وهو الأمر الذي أشارت إليه محكمة العدل الدولية.

وتابع وزير الخارجية الإسباني إلى أنه بحث مع شكري سبل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، كي يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة، ولتقليص التوترات على الحدود في رفح تحديدا، مؤكدا أن إسبانيا تريد وقف إطلاق النار والعدوان لإنهاء معاناة المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والسماح بالإفراج عن الرهائن، ثم الانتقال للنقطة الثانية وهي إدارة غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الوطنية الفلسطينية.

وفي نهاية كلمته، أكد أن مصر بلد جوهري في الشرق الأوسط وإفريقيا وهي شريك متوسطي، ولكل هذه الأسباب تحرص بلاده دائما على مواصلة الحوار مع شركائها المصريين، مرحبا بزيارة وزير الخارجية سامح شكري، لمدريد، مثنيا على جهوده من أجل إحلال السلام في المنطقة.

وردا على سؤال بشأن القنصلية الإسبانية العامة في القدس، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، "إن بلاده أصدرت مذكرة شفهية لحكومة إسرائيل ترفض تقييد النشاط المعتاد للقنصلية، مضيفا أن هذه القنصلية لها وضع تاريخي وهي موجودة منذ منتصف القرن ال(19) وتعمل منذ هذه اللحظة قبل وجود دولة إسرائيل".

وأشار إلى أنه حين تم إرساء العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا فقد حافظنا على وضع هذه القنصلية العامة في القدس، مشددا على ضرورة احترام العلاقات الدبلوماسية بين البلدان ولا يمكن إدخال عناصر توتر في هذه العلاقات.

وبشأن إرسال إسبانيا الأسلحة لأوكرانيا، قال ألباريس، إن أسبانيا أرسلت معدات عسكرية لأوكرانيا حتى تدافع عن ميثاق الأمم المتحدة الذي يخص سلامة الأراضي والمواطنين العزل المدنيين، مضيفا أن الهدف من كل ما تقوم به إسبانيا هو أن تستطيع أوكرانيا الدفاع عن ديمقراطيتها وحريتها.

وحول التقارير الإعلامية بشأن تصدر مرشحة الحزب الحاكم "كلوديا شينباوم" نتائج الانتخابات الرئاسية في المكسيك، قال إن إسبانيا تربطها علاقات صداقة ولديها إرث مشترك مع المكسيك، معربا عن أمله في نجاح الرئيسة الجديدة للمكسيك، وفي مزيد من توطيد العلاقات بين المكسيك وإسبانيا.