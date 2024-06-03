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نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط.. بالاسم ورقم الجلوس

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القاهرة - سامية سيد - ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط، وذلك بعد اعتمادها من المحافظ  بنسبة نجاح 85.8%.

لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة دمياط اضغط هنا..

واعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين و الصم  وضعاف السمع  للدور الأول الفصل الدراسي الثانى من العام الدراسى 2023/2024 وذلك بحضور محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم..

حيث تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى 31912 طالب وطالبة،  حضر 31377 طالب ،نجح منهم 266539
طالب بمعدلات نجاح بلغت 85.8 % ، كما تقدم لامتحانات القسم المهنى532  طالب وطالبة حضر 50  طالب ونجح 439 طالب ، بنسبة نجاح 87.5 % وبنسب نجاح 100 % لامتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع..

فيما وقد تقدمت " محافظ دمياط " بأصدق التهانى لابنائها وبناتها من الطلاب الأوائل ، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد ، كما حرصت على التواصل تليفونياً مع الطالبة مى محمد الجيوشى بمدرسة منارة بدر الخاصة بإدارة فارسكور التعليمية الحاصلة على المركز الأول و الطالب عمر تامر النحاس بمدرسة اللغات الرسمية بإدارة دمياط التعليمية الحاصل على المركز الثاني،  والطالبة نورسين احمد دره بمدرسة جنة الأطفال الخاصة بإدارة دمياط الحاصلة على المركز الثالث ، حيث قدمت التهنئة لهم لتفوقهم داعيةً الله أن يحفظهم كما اعربت خالص امنياتها لهم بدوام التوفيق.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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