شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط.. بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط، وذلك بعد اعتمادها من المحافظ بنسبة نجاح 85.8%.

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واعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين و الصم وضعاف السمع للدور الأول الفصل الدراسي الثانى من العام الدراسى 2023/2024 وذلك بحضور محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم..

حيث تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى 31912 طالب وطالبة، حضر 31377 طالب ،نجح منهم 266539

طالب بمعدلات نجاح بلغت 85.8 % ، كما تقدم لامتحانات القسم المهنى532 طالب وطالبة حضر 50 طالب ونجح 439 طالب ، بنسبة نجاح 87.5 % وبنسب نجاح 100 % لامتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع..

فيما وقد تقدمت " محافظ دمياط " بأصدق التهانى لابنائها وبناتها من الطلاب الأوائل ، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد ، كما حرصت على التواصل تليفونياً مع الطالبة مى محمد الجيوشى بمدرسة منارة بدر الخاصة بإدارة فارسكور التعليمية الحاصلة على المركز الأول و الطالب عمر تامر النحاس بمدرسة اللغات الرسمية بإدارة دمياط التعليمية الحاصل على المركز الثاني، والطالبة نورسين احمد دره بمدرسة جنة الأطفال الخاصة بإدارة دمياط الحاصلة على المركز الثالث ، حيث قدمت التهنئة لهم لتفوقهم داعيةً الله أن يحفظهم كما اعربت خالص امنياتها لهم بدوام التوفيق.