شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية لجميع الحجاج المصريين جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، إن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين جيدة، مؤكدا عدم ظهور أية حالات وبائية بين صفوف الحجاج.

وأوضح - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة أحمد عبدالله اليوم الاثنين، أن بعثة القرعة قامت بتوفير كافة الإمكانات اللوجيستية اللازمة لإقامة عيادات طبية لخدمة الحجاج بفنادق إقاماتهم، سواء بالمدينة المنورة، أو مكة المكرمة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية، فضلا عن الفريق الطبي التابع لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والذي تم إيفاده للأراضي المقدسة، لمتابعة حالة الحجاج الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات، حتى خروجهم بسلامة الله تعالى.

وشدد على التعاون الكبير بين بعثة القرعة، والبعثة الطبية لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية التي تليق بحجاج القرعة، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

وحرص موفد (أ.ش.أ) على تفقد عدد من العيادات الطبية بفنادق حجاج القرعة بالمدينة المنورة، حيث تبين أن معظم الحالات التي تتردد على العيادات، تعاني من أعراض انفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والتعرض للتكييف في فنادق الإقامة، حيث يتم صرف الأدوية اللازمة لهم ومتابعة حالاتهم الصحية للتأكد من تماثلهم للشفاء.

كما رصد موفد (أ.ش.أ) قيام مسؤولي بعثة حج القرعة، بالتنسيق مع أعضاء البعثة الطبية، لتنظيم محاضرات للحجاج، في أعقاب محاضرات الوعظ الديني لتوعيتهم بأمور السلامة العامة، وتجنب الاختلاط والأماكن المزدحمة.

وفي سياق متصل، أكد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، استمرار الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية، لاستكمال نقل جميع حجاج بعثة القرعة إلى المدينة المنورة، ومكة المكرمة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى استمرار تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، عقب قضائهم خمسة أيام بالقرب من الرسول الكريم.



ولفت الى أن آخر موعد لتفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، سيكون في الخامس من شهر ذي الحجة، وذلك لأداء العمرة والاستعداد لأداء الركن الأعظم من الحج، من خلال الوقوف بصعيد عرفات الطاهر.



وأكد استمرار رفع درجات الاستعداد في صفوف ضباط بعثة القرعة بمطاري الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة؛ ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لسرعة إنهاء إجراءات وصول الحجاج، وتقديم كافة التيسيرات التي تمكنهم من أداء المناسك في سهولة ويسر، مناشدا في الوقت نفسه ضيوف الرحمن الالتزام بالضوابط التي أعلنت عنها البعثة من قبل، والتي تستهدف سلامتهم وراحتهم.