شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تطرح كيلو الكبدة البلدى بـ245 جنيها والكفتة بـ240 حتى وقفة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي انخفاض أسعار الكبدة البلدى والكفتة البلدى داخل معرض خير مزارعنا لأهالينا المقام بالمتحف الزراعى بالدقي على هامش معرض زهور الربيع، استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

أوضح سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى للتطوير والمشرف العام على المنافذ أن سعر كيلو الكبدة البلدى أصبح 245 جنيهًا، وكيلو الكفتة البلدى 240 جنيهًا، وسعر كيلو اللحمة البلدى 250 جنيهًا داخل المعرض وعلى مدار أيام الاسبوع حتى وقفة عيد الأضحى المبارك.

وأكد صالح أن الوزاره لديها 274 منفذا ثابتا منتشرين في كافه محافظات الجمهوريه و33 منفذا متحركا تجوب المحافظات وتنتشر في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل الموطنين.

جدير بالذكر، أن المعرض يتوفر فيه جميع الأصناف التى يحتاجها البيت المصرى، أسعار المنتجات مخفضة، ويساهم القطاع الخاص بنسبة 20% من المعروض، بينما وفرت قطاعات وزارة الزراعة 80% من السلع مما يسهم فى انخفاض اسعار المنتجات.