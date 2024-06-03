شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية: أمطار رعدية على مكة.. والمدينة تسجل أعلى درجة حرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الوطني للأرصاد فى السعودية تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق: مكة المكرمة، جازان، عسير، الباحة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف.

وأوضح المركز، أن المدينة المنورة سجلت أعلى درجة حرارة 46 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 15 درجة فقط.

وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرمة والخرج والعلا والإحساء 45 مئوية، والرياض وتبوك ووادي الدواسر وحفر الباطن ومنى ومزدلفة والتنهات والدهناء والصمان 44 مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ15 درجة، تليها أبها 17 درجة، والباحة 18 مئوية.

ومن جهة ثانية، رفع المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقة جازان؛ و8 محافظات تابعة ، متوقعًا سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية. وفق" سبق".

وأوضح المركز فترة الإنذار؛ حيث يبدأ الإنذار في الساعة الواحدة ظهرًا، ويستمر حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين، مشيرًا إلى المناطق التى يشملها هى: (الحرث، والدائر، والريث، وهروب، والعيدابي، والعارضة، وفيفا).