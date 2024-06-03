شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية.. بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية بعد اعتمادها من المحافظ بنسبة نجاح 82.81%.

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كان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اعتمد اليوم الإثنين، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، وقد بلغت نسبة النجاح لهذا العام82.81٪.



وكان محافظ الإسماعيلية قد التقى محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وقام باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام.

وخلال اللقاء أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام على مستوى المحافظة وتوابعها، قد بلغ 37937 طالب وطالبة، وقد بلغ عدد الحضور للامتحانات 37675طالب وطالبة، وعدد الناجحين 32917 طالب وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 81.7٪، والمدارس الرسمية لغات 96.31٪، و الخاص العربي 98.7٪، بينما بلغت نسبة النجاح بالمدارس الخاص اللغات 97.37٪.

وكان ترتيب العشر الأوائل على المحافظة هذا العام كالتالي:

جاء في المركز الأول الطالب شهاب سعيد محمد عبد الرحمن بمجموع 279.5 مدرسة مصطفى الخياط الرسمية للغات.

المركز الثاني رحمة محمد غريب رضوان بمجموع 279، مدرسة الدكتور على رضوان الاعدادية، المركز الثالث حنين حسام محمد عبد الرحمن بمجموع 278.5 مدرسة السلام الإعدادية بنات، المركز الثالث مدرسة روضة الشافعي حسين بمجموع 278.5 مدرسة السويدات الإعداديةالمشتركة، المركز الثالث مكرر براء أحمد سعد عيد ميسرة بمجموع 278.5 مدرسة الطائف الرسمية إعدادي.

المركز الثالث مكرر محمد أشرف رشاد محمد سعيد بمجموع 278.5 مدرسة المجمع التعليمي الرسمي لغات، المركز الثالث مكرر شروق عبد القادر شاكر محمد بمجموع 278.5 مدرسة المستقبل الرسمية المتميزة، المركز الرابع رغد أبو زيد رزق محمود بمجموع 278 مدرسة أبوعيادة الإعداديةالمشتركة، المركز الرابع مكرر أروى أحمد إبراهيم الدسوقي بمجموع 278 مدرسة المنار الخاصة للغات 1، المركز الرابع مكرر علي محمد محمود عبد المجيد بمجموع 278 مدرسة التل الكبير الجديدة ، المركز الرابع مكرر سارة أحمد دياب حمادة بمجموع 278 مدرسة الواصفية الإعدادية المشتركة، المركز الرابع مكرر فرح مسعد علي علي محمد بمجموع 278 مدرسة المنار الخاصة للغات 2، المركز الرابع مكرر أنفال سليم فارس سليم بمجموع 278 مدرسة السلام الإعدادية بنات، المركز الرابع مكرر ملك خالد محمد عبد الرؤوف بمجموع 278 مدرسة الدكتور علي رضوان الإعدادية، المركز الرابع مكرر يمنى محمد إبراهيم الطاهر بمجموع 278 مدرسة الشهداء 2 الإعدادية بنات، المركز الرابع مكرر عمر يحيى محمد عشري بمجموع 278 مدرسة الشهيد مصطفى الخياط رسمي، المركز الرابع مكرر محمد محسن محمود محمد أحمد بمجموع 278 المجمع التعليمي الرسمي لغات، المركز الرابع مكرر فاطمة أحمد سيد أحمد بمجموع 278مدرسة النيل الرسمي لغات، الرابع مكرر رضوى رفعت راشد أمين بمجموع 278 مدرسة النهضة الحديثة للتعليمالاساسى، الرابع مكرر علياء ياسين علي عبد العال بمجموع 278مدرسة الشهيد مصطفى الخياط رسمي، الرابع مكرر شهد هشام محمد توفيق بمجموع 278مدرسة الدكتور علي رضوان الإعدادية، الرابع مكرر هنا محمد أنور حسن بمجموع 278 مدرسة الشهيد مصطفى الخياط رسمي، الرابع مكرر أدهم عبد الرحمن عباس عبد الرحمن بمجموع 278 مدرسة المنار الخاصة للغات 1، الرابع مكرر سلمى أحمد حافظ أحمد بمجموع 278 مدرسة هيئة قناة السويس للغات، الرابع مكرر جنة فتحي قطب السيد بمجموع 278 مدرسة 24 أكتوبر الرسمية لغات.

كما جاءت الأولي علي الشهادة الاعدادية المهنية الطالبة دنيا محمد السيد علي بمجموع 174 من 220و الطالبة ندي محمد مصلح ابراهيم الاولي علي الصم و ضعاف السمع بمجموع 337 من 400، و الطالبة و جاءت الطالبة اميرة ابو بكر محمد حلمي في المركز الاول للمكفوفين بمجموع 242.5من 280 درجة.

ووجه محافظ الإسماعيلية التهنئة لكافة الطلبة الناجحين خاصة الاوائل متمنيا لهم مزيد من النجاح و التوفيق في المراحل القادمة و مثنيا علي دور مديرية التربية و التعليم بالإسماعيلية في تيسير فترة الامتحانات و خلال اعمال الكنترول لتحقيق المساواة بين الجميع.

كما وجه المحافظ الشكر و التقدير لاولياء الامور لدعمهم لابنائهم مؤكدا علي دور البيت و الاهل في تخريج جيل واع و متعلم و قادر علي نهضة الوطن .