شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحة أفريقيا يستعرض تحديات القارة الأفريقية في أكبر تجمع علمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، رئيس اللجنة العلمية بمؤتمر صحة أفريقيا، خلال انطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، على أهمية مؤتمر هذا العام.



مؤتمر صحة افريقيا 2024

وأضاف أن المؤتمر يعقد 350 جلسة علمية تغطي 32 تخصصا علميا، بمشاركة أكثر من 1200 متحدث مصري و150 متحدثا أجنبيا، بالإضافة إلى حضور 300 مفوضا أجنبيا.



وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس التزامنا بتقديم محتوى علمي ذو جودة عالية يعزز من المعرفة الطبية في مصر وباقي أنحاء أفريقيا، مضيفا، تواجه إفريقيا العديد من التحديات الصحية، بما في ذلك نقص الإمكانيات الطبية، وارتفاع تكلفة الأدوية، وانتشار الأمراض المعدية، وهي تقف حائلا أمام تحقيق التنمية المستدامة المنشودة في القارة، بدورنا نسعى جاهدين لتذليل كافة العقبات لتعزيز الاقتصاد الطبي وتحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف الدكتور كمال عبيد، المدير التنفيذي لمؤتمر ومعرض صحة أفريقيا، "تبذل الحكومات الأفريقية جهودًا كبيرة لتحسين أنظمة الرعاية الصحية الخاصة بها، مما يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة، ومن هنا تأتي أهمية مؤتمر ومعرض" صحة أفريقيا " Africa Health ExCon

وأكد، إن المؤتمر هذا العام في النسخة الثالثة يستعرض جهود استكشاف إمكانيات الاستثمار الواسعة في أفريقيا، وتوحيد جهود دول القارة السمراء من أجل وضع خارطة لتطوير استراتيجية مستدامة للرعاية الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الأفارقة.

ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 368 عارض من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60,000 زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم، ليجمع كافة ممثلي القطاع الطبي والصحي تحت منصة واحدة ليوفر لهم فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات الطبية، وهو ما يعكس إيمان وحرص كافة جهات الدولة على دعم المؤتمر، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الطبية، بعدما نجحت مصر في تدشين أول منصة أعمال رقمية، لاستعراض الخبرات على مستوى القارة الأفريقية والإسهامات الدولية لتعزيز القطاع الطبي.

وتحظى النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة أفريقياAfrica Health ExCon"، بدعم العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الرعاية الطبية

يقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويفتح المؤتمر أبوابه لاستقبال زائريه يوم غد فى الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية - مركز مصر للمعارض بالقاهرة، وهو الحدث السنوي الأكبر بمجال الصحة على مستوى أفريقيا، الذي يستعرض الخبرات والإسهامات الدولية لتعزيز القطاع الطبي داخل القارة السمراء.

يهدف مؤتمر ومعرض "صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2024"، الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إلى تعزيز التبادل التجاري بين مختلف دول القارة والذي يعد جزءاً أساسياً من أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، من أجل تعزيز توطين الصناعات الطبية ومواجهة التحديات التي تواجه قارة أفريقيا، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الطبي وتعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل، ويمثل المؤتمر فرصة ذهبية للشركات العاملة في خدمات الرعاية الصحية والدواء لاستكشاف إمكانيات الاستثمار في أفريقيا، بما يسهم في تسريع نمو تلك الصناعات على مستوى أفريقيا.