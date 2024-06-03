شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير التموين: الدولة تعهدت بثبات حصة مستحقى الدعم فى رغيف العيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مستشار وزير التموين نعماني نصر، إن الدولة تعهدت بثبات حصة الفرد من مستحقي الدعم في رغيف العيش بما يعادل 5 أرغفة يوميا، موضحا أن المنظومة لن تتغير لمجرد تحريك السعر من قيمته المعدومة وهي 5 قروش إلى 20 قرشا، والتي تمثل 16 % يتحملها المستهلك و84% تتحملها الدولة.

وأضاف مستشار وزير التموين في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر بالقناة الأولى، أن الدولة مازالت تتعهد للمواطن بضمان توفير المكون النشوي، لافتا إلى أن الدولة حريصة أيضا على خط الإمداد، بداية من تسويق القمح المحلي، وطرح سعر عادل للفلاح لتشجيعه على الزراعة، وتوريد جزء من الإنتاج.

وأوضح أن مصر تنتج من 9 إلى 9.5 مليون طن من القمح سنويا، وأن استهلاكنا سواء قطاع خاص أو عام، أو تمويني أو غير تمويني حوالي 20 مليونا، والباقي يتم استيراده من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.. مشيرا إلى أن الدولة في الفترة الأخيرة زادت من النفقات العامة على الإيرادات العامة مما زاد من الفجوة في ظل وجود عجز في الموازنة العامة للدولة، ما استدعى النظر في تحريك سعر الرغيف والذي لم يتحرك من حوالي أكثر من 30 عاما.

وأكد أن قيمة 5 قروش أصبحت معدومة، وأن تحريكها إلى 20 قرشا للرغيف الواحد، يعني مساهمة المواطن بجزء في الخزانة العامة والنفقات العامة للدولة والتي تعود عليه بالنفع في النهاية.

وقال "إن تلك الزيادة تؤكد أن الدولة ما زالت حريصة على المواطن، وعلى توفير المكون النشوي، وأن لا يتحمل أكثر من القيمة المحددة والمدعمة من خلال بحث وزارة التضامن".