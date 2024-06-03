شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.81٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، وقد بلغت نسبة النجاح لهذا العام 82.81٪.

وكان محافظ الإسماعيلية قد التقى محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وقام باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام.

وخلال اللقاء أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام على مستوى المحافظة وتوابعها، قد بلغ 37937 طالبا وطالبة، وقد بلغ عدد الحضور للامتحانات 37675 طالبا وطالبة، وعدد الناجحين 32917 طالبا وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 81.7٪، والمدارس الرسمية لغات 96.31٪، و الخاص العربي 98.7٪، بينما بلغت نسبة النجاح بالمدارس الخاص اللغات 97.37٪.

وجه محافظ الإسماعيلية التهنئة لكل الطلبة الناجحين خاصة الأوائل متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق في المراحل القادمة ومثنيا علي دور مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية في تيسير فترة الامتحانات وخلال أعمال الكنترول لتحقيق المساواة بين الجميع.

كما وجه المحافظ الشكر و التقدير لأولياء الأمور لدعمهم لأبنائهم، مؤكدا علي دور البيت والأهل في تخريج جيل واع ومتعلم وقادر علي نهضة الوطن .