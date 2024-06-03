شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط قبول الاعتذارات عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن شروط قبول الإعتذارات عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة 2024، وجاءت كالتالى.

الحالات المرضية ، ويتم تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية.

وفاة الزوج ويتم تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة.

وجود طفل رضيع حتى عامين ويتم تقديم صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل. عمل الزوج بمنطقة نائية ويتم تقديم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية أنه ما زال

على قوة العمل حتى تاريخه وصورة بطاقة الزوجة.

سفر الزوج إلى الخارج ويتم تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ

حديث وصورة بطاقة الزوجة. رعاية الأبناء المعاقين ذهنياً والأزواج أصحاب الأمراض المزمنة وتقديم تقرير معتمد.

ندب الزوج والزوجة لأعمال الإمتحانات يقبل إعتذار أحدهما ويتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر مع صورة تحقيق الشخصية للزوجة والرقم القومي.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتوزيع خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين بامتحانات الثانوية العامة بداية يونيو 2024 حيث أكدت الوزارة على أن هناك 162 ألف معلم يراقبون الامتحانات ولديهم توجيهات بالحرص على مستقبل الطلاب وتوفير الجو الآمن لهم والهدوء داخل لجان السير.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم فتح باب قبول الاعتذارات لمن لديهم أعذارا محددة لمدة أسبوعا، ومن بينها إذا توافرت حالات المرض، على أن يقدم المعلم تقريرا طبيا حديثا ومعتمدا ومختوما من المجلس الطبي العام، مدونا به يعفى من أعمال الامتحانات والعمل جزءا من الوقت، وحصول المعلم على إجازة بدون مرتب على أن يقدم المستند الدال على ذلك، وصورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية.

