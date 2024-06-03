وزير الزراعة والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر يبحثان تنسيق التعاون لتحقيق رؤية الدولة الاستراتيجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع العقيد د.بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور د.عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية وبعض الباحثين في المركز وقيادات الوزارة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمي والبحوث التطبيقية وتفعيل أواصر التعاون بين المراكز البحثية والمشروعات القومية.

وناقش الاجتماع كيفية التعاون والتنسيق بين الوزارة والجهاز من أجل تحقيق رؤية وأهداف الدولة الاستراتيجية في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

وناقش الاجتماع أيضًا الاستعانة بالباحثين في مجال المحاصيل الاستراتيجية والخضر والبساتين وأمراض ووقاية النباتات ونظم الري الحديثة والابتكارات الزراعية وغيرها من الجوانب التي تسهم في زيادة الإنتاجية ومعالجة القضايا المستحدثة في الزراعة.

وأشاد الوزير ومدير جهاز مستقبل مصر بالتعاون المثمر والمستمر خلال هذه الفترة؛ حيث تشهد مصر تشييد عدة مشروعات زراعية عملاقة في محور التوسع الأفقي والراسي، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

ووجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بتقديم كل الدعم الفني والتسهيلات اللازمة لتنمية الأنشطة الزراعية الخاصة بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ووجه المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الشكر لوزير الزراعة على متابعته المستمرة كلَّ الأنشطة الزراعية المختلفة.