هل تم مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، حقيقة ما يتردد بشأن مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وقال المصدر، في تصريحات إلى "الخليج 365"، إن هذا الكلام غير صحيح، فلا يوجد أي قرار جديد بمد مهلة تقديم طلبات التصالح.

وأضاف المصدر، أن الفترة الأولى الممنوحة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لم يمض منها شهر واحد رغم أنها تتيح تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر.

وأوضح المصدر، أنه في حالة إصدار قرار جديد بشأن مد مهلة تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع ستكون بنهاية المهلة الأولى السارية حاليًا والتي يتبقى منها الآن أكثر من 5 أشهر.